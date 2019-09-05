В Петербурге внедряют инновационные методы переработки вторсырья

Возможность увидеть производственный участок по выпуску технических изделий из вторсырья получили участники пресс-тура. Сегодня, 5 сентября, на заводе им. «Комсомольской правды» показали, как пускают в переработку пластмассу и получают ведра и ящики.

– Наше основное производство основано на оборонном заказе, – рассказывает генеральный директор НПО им. «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков. – Два года назад предприятие начало изучать и создавать новые технологии переработки полимеров. Это действительно непростая задача. Однако на предприятии столкнулись с кадровой проблемой. Решить ее удалось благодаря уникальному проекту по внедрению передовых технологий.

Совместно с «РОСНАНО» и Санкт-Петербургским государственным технологический институтом завод разработал специальную программу обучения по созданию инжиниринговых команд, которые взяли на себя переработку вторичных полимеров. Все они изучали технологию по кейсам: ведро для битума, ведро для типографских красок и экспортный ящик.

– Цифры шокируют, – говорит Сергей Цыбунков. – Россия закупает вторичные полимеры на десятки миллионов долларов из-за рубежа и закапывает 94 % мусора. А это уже напрямую связано со здоровьем и экологией. Поэтому мы намерены проводить опережающее обучение работников, чтобы вместо трех кейсов уже было 33. Нам надо найти новые кейсы и очень надеемся, что наши обученные специалисты помогут нам правильно рассчитать экономику производства от а до я.

Ирэн ОВСЕПЯН