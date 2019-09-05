В Мурино пройдет день отрытых дверей по вопросам ЖКХ

Единый информационный расчетный центр Ленобласти проведет в Мурино 10 сентября день открытых дверей для населения.

Специалисты ЕИРЦ совместно с управляющей компанией ООО «ЖЭС4» расскажут о возможностях интернет-сервиса «Личный кабинет клиента» и ответят на вопросы жителей. Кроме того, задать вопрос специалистам можно заранее в группе в социальной сети «ВКонтакте».

День открытых дверей пройдет с 17.00 до 19.00 по адресу: город Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а. Мероприятие в Мурино откроет цикл встреч с жителями Ленобласти.