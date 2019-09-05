Во Всеволожске 8 сентября перекроют движение по улице Нагорной до Дороги жизни

В воскресенье, 8 сентября, с 10.00 до 14.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств по участку автомобильной дороги: выезд с ул. Нагорной от стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» до пересечения с Дорогой жизни (автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»).

Ограничение связано с подготовкой и проведением памятной акции, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда.