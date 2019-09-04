О современных коворкинг-центрах рассказали во Всеволожске

В центре «Альфа» 3 и 4 сентября собрались специалисты по работе с детьми и молодежью, волонтеры и просто неравнодушие и активные граждане. Здесь проходил обучающий семинар на тему «Коворкинг-центр», организованный комитетом по молодежной политике Ленинградской области.

Мероприятие началось с приветственного слова начальника отдела молодежной политики областного комитета Натальи Берденниковой:

– Двухдневный семинар проводится для того, чтобы объяснить, что такое коворкинг-центр и чем муниципальные центры отличаются от частных. Мы расскажем, как собрать команду для успешной работы такого молодежного пространства и ответим на все интересующие вопросы.

Участникам предстояло узнать множество новой информации. Именно поэтому решено было проводить мероприятие в течение двух дней. Первый из них начался с презентации, которую представила Наталья Вадимовна. Она рассказала о проблемах, препятствующих созданию молодежных пространств в небольших городах и поселениях. Затем слово передали специалисту Центра прикладной урбанистики Борису Юшенкову, который предложил гостям мероприятия рассказать о себе и своих увлечениях. После знакомства он провел лекцию о видах современных общественных центров.

Екатерина КОРОЛЕВА