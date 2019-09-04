Открыты новые страницы истории Всеволожского района в годы войны

С уникальными материалами, рассказывающими о блокадном периоде Великой Отечественной войны, можно познакомиться на официальном сайте администрации Всеволожского района. Презентация «Всеволожский район в дни тяжких испытаний» подготовлена сотрудниками архивного отдела на основе документов, хранящихся в фондах.

Из опубликованных документов можно узнать, сколько часов продолжался рабочий день сотрудников горисполкома, о порядке формирования бригад для оборонных работ и для заготовки дров. Пожелтевшие страницы распоряжений помогут познакомиться с организацией питания эвакуированных и порядком эвакуации населения, с распоряжениями по учету проживающего населения и по усилению деятельности, связанной с выявлением фашистских агентов.

Отдельный раздел презентации посвящен кандидатам на присвоение значка «За оборону Ленинграда». Большое место отведено военным летчикам, базировавшимся в Касимово.

С презентацией можно познакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=guiZ92anH6M&feature=youtu.be