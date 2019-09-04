Всеволожский мультицентр осваивает новые профессии и внедряет инновационные технологии

Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции начнет реализацию нового стартапа, направленного на подготовку и трудоустройство специалистов зеленого хозяйства и защищенного грунта. Кроме того, сегодня здесь презентовали новую научно-техническую лабораторию «Проект ARM».

Команда разработчиков ноу-хау показали современный протез руки, который не уступает зарубежным. Он будет значительно дешевле иностранных аналогов. Выпуск продукции наладят на территории Мультицентра.

– В перспективе мы планируем наладить сотрудничество с компанией «Выборжец» и ЗАО «Племенной завод «Приневское», – отметила руководитель Мультицентра Ирина Григорьевна. – Не секрет, там, где ручной труд незаменим, нужны рабочие руки. Думаю, что наши воспитанники будут достаточно востребованы в сфере сельского хозяйства. Реализовываться новый проект будет в рамках дуального образования, которое нашло широкое применение не только в Европе, но теперь и в России. Это значит, что теоретическая часть подготовки воспитанников Мультицентра будет проходить на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте.

По словам Ирины Дрозденко, сейчас все находится на этапе подписания договоров и разработки программ.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА