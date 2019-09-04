Во Всеволожске почтили память жертв террористических актов

Торжественно-траурная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошла 3 сентября, на Румболовской горе перед мемориалом «Сад памяти». Мероприятие было приурочено к трагическим событиям, произошедшим в 2004 году в Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

В акции приняли участие преподаватели и учащиеся общеобразовательных школ, представители общественных организаций и администрации Всеволожского района.

Настоятель Варваринского храма поселка Рахья, священник Олег Патрикеев провел панихиду.

После минуты молчания в небо выпустили белые воздушные шары, символизирующие души тех, кто погиб во время террористических актов.

Завершилась траурная акция церемонией возложения живых цветов к мемориалу.

Фото Антона ЛЯПИНА