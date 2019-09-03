На вантовом мосту ограничат движение до конца ноября

На Большом Обуховском мосту, на км 57 внутреннего кольца КАД, ограничат пропускную способность. Перекрытие связано с началом работ по замене деформационного шва.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 23 сентября по 24 октября перекроют первую и вторую полосы движения, а с 25 октября по 26 ноября – вторую, третью и четвертую полосы. По оставшимся свободными для движения полосам ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме. Тем не менее сроки окончания работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.