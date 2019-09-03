Во Всеволожске будут соревноваться сильные духом

В субботу, 7 сентября, в микрорайоне Южный города Всеволожска пройдет традиционное спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спартакиада сильных духом».

К состязаниям допускаются участники в возрасте от 10 лет и старше. Программа Спартакиады включает девять видов спорта: бочча, дартс, шахматы, шашки, футбол 5Х5, флорбол 5Х5, бросок в цель, баскетбол и игра в Дженгу.

Победители и призеры соревнований в каждом виде программы награждаются грамотами и памятными призами.

Фото Антона КРУПНОВА из архива