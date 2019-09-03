Борьба с терроризмом – мы солидарны!

Терроризм – слово, абстрактное и далекое для большинства, но очень конкретное и страшное для тех, кого случайно задел его рычащий звук. В новейшей истории нашей страны произошло несколько событий, напрямую связанных с этим словом, именно поэтому 3 сентября в России – это День солидарности в борьбе с терроризмом. Таким этот день стал через год после трагических событий 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном дети и женщины.

С тех печальных событий прошло уже 15 лет, но тема терроризма по-прежнему остаётся на повестке дня. И если в информационном поле, к счастью, почти нет новостей на эту тему применительно к Российской Федерации, это не означает, что борьба с терроризмом потеряла свою актуальность.

Подавляющее большинство экспертов сходится во мнении, что полностью остановить террор в текущих условиях невозможно, но минимизировать его влияние на общество нам под силу. Добиться этого можно только благодаря методичной профилактической работе, в первую очередь среди молодого поколения. Заниматься такой профилактикой необходимо в ежедневном режиме, а не в пожарном порядке. Нужно также повышать уровень культуры, образования, трудовой занятости.

В Ленинградской области прекрасно понимают необходимость такой незаметной кропотливой работы. Только за последние пять лет в регионе проведено более 16 тысяч профилактических мероприятий, среди них тематические занятия по вопросам межнациональных отношений и безопасности жизнедеятельности с учащимися.

В профессиональных образовательных организациях специального и высшего образования Ленинградской области в соответствии с планами профилактической работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди студентов регулярно в течение всего учебного года проводятся мероприятия по профилактике ксенофобии и религиозной нетерпимости, формирующие у студентов толерантное сознание, предостерегающие их от совершения экстремистских действий.

Ежегодно проводятся особые мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Так, в этом году во всех районах Ленинградской области в образовательных и спортивных организациях прошли школьные линейки, классные часы, уроки памяти и мужества с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий. Были организованы тематические конкурсы и художественные выставки, дискуссионные площадки для учащихся и студентов на тему противодействия терроризму. Состоялись спортивные турниры по мини-футболу, легкой атлетике, шахматам, общешкольные кроссы.

Важной практической составляющей профилактической работы являются учения и тренировки, на которых взрослые и дети пополняют и закрепляют знания о действиях при возникновении террористической угрозы.

Одним из крупных мероприятий были военно-спортивные игры молодых патриотов России «Вместе сильнее», которые прошли 3 сентября на территории одной из воинских частей Всеволожского района области и были посвящены памяти Героев России, погибших в борьбе с терроризмом.

В рамках игр были организованы спортивные соревнования команд, показательные выступления специальных подразделений силовых структур, выставка техники и вооружения, состоялось посвящение ребят в ряды «Юнармии». Участникам – молодежи, школьникам – и зрителям продемонстрировали, что защита Отечества должна опираться на физически подготовленных и патриотически настроенных молодых людей.

«Противодействие терроризму – это задача всех граждан России и в первую очередь, молодых людей, вне зависимости от места проживания, этнической и религиозной принадлежности. Жителям Ленинградской области, замечательного края России, нужно быть ответственными, внимательными и готовыми оказать помощь сотрудникам правопорядка в их борьбе за наше спокойствие и благополучие», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалёв.

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 495-35-01.

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (для любых операторов мобильной связи бесплатно).

Дмитрий НОСОВ