Во Всеволожском районе открылись три детских сада

Два дошкольных учреждения в Мурино и одно в Бургах открылись сегодня, 2 сентября. Детские сады проинспектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и другие официальные лица.

Отметим, что здание детсада в Буграх, рассчитанное на 210 мест, было введено в июне этого года. Объект выкупила администрация Всеволожского района. Общая стоимость составила 163 740 896 рублей, из них средства федерального бюджета – 109 706 400 рублей. В здании открыто вторая площадка Детского сада комбинированного вида № 35. В здании детского сада расположены 11 групповых помещений со спальными и игровыми комнатами, раздевалка и буфетная. Территория детского сада оснащена малыми архитектурными формами, детскими игровыми комплексами и зонирована для организации занятий и прогулок детей разновозрастных групп.

Кроме того, в мае текущего года застройщиком ООО «Созидание» в состав Муринского комбинированного детского сад передано два встроенно-пристроенных помещения детского сада по 100 мест. В каждом из отделений детского сада расположено по 5 групповых помещений со спальными и игровыми комнатами, пищеблоками, прачечной, медицинским блоком, спортивным и актовым залами, прогулочными площадками.

– Ленинградская область вошла в четверку регионов, в котором в нынешнем году было принято решение о повышении заработных плат сотрудникам образовательной сферы, – отметил губернатор Александр Дрозденко. – Сегодня мы набрали хорошие темпы по строительству дошкольных учреждений. Только до конца нынешнего года во Всеволожском районе планируем открыть 12 детских садов. Думаю, что мы осилим эту планку и в следующем году. Ну, а к первому сентября 2020 года мы введем в эксплуатацию новую школу в Буграх. Постепенно решать проблему инфраструктуры удается решать благодаря федеральному финансированию.

– Сегодня, во Всеволожском районе, вводятся десятки соцучреждений, – отметил Андрей Низовский. – А малышам, для которых распахнули двери новые детсады, желаю ярких мгновений, больше радостных событий, уюта, чистоты и комфорта.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА