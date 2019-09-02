Во Всеволожске наградили лучших работников трудовых бригад

В минувшую пятницу, 30 августа, на Юбилейной площади во Всеволожске чествовали лучших работников августовских трудовых бригад. Отличившиеся юноши и девушки получили грамоты и денежные вознаграждения.

День выдался у участников программы «Летняя трудовая занятость» очень насыщенным. Сначала они собрались в Молодежном центре «Альфа», чтобы угоститься чаем с пирогами, затем отправились на площадь, где грамотами были награждены самые старательные и добросовестные работники. После ребят ждали развлечения: посещение кинотеатра и дискотека в клубе «А-80». Впрочем, вечер в «А-80» не ограничился танцами, воспитанники клуба – группа с одноименным названием – выступила с отчетным концертом.

Заместитель директора Молодежного центра «Альфа», руководитель программы «Летняя трудовая занятость» Александр Яковлев рассказывает, что работа началась еще задолго до теплых летних месяцев. В мае и апреле активные подростки изготавливали из дерева рамки и скворечники. Последние нашли применение в зеленых зонах нашего города. Когда стало тепло, дети вышли на улицу, чтобы благоустроить территорию, убрать мусор, высадить цветы. За лето они успели навести порядок в разных микрорайонах Всеволожска. Две бригады работали в Южном, четыре облагораживали Котово Поле, в микрорайонах Мельничный Ручей и Бернгардовка трудилось еще по одной бригаде. Общими усилиями удалось достичь немалых результатов.

По итогам августа грамотой и денежной премией были награждены:

Ребята из бригады «Патриот»: Ангелина Куликова, Полина Деньгина, Екатерина Лужбина, Леонид Серков.

Ребята из бригады «Невский»: Михаил Шагин, Эльвира Громова, Елизавета Проворова.

Ребята из бригады «Альфа»: Виктор Казарянц, Олег Адамбаев, Виктор Медведев, Мехрона Эргашева.

Ребята из бригады «Южный»: Ксения Чумакова, Екатерина Лупаева, Олег Шефер, Аким Мальцев.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото предоставлено Молодежным центром «Альфа»