Растет популярность Кубка Белоусова

25 августа, во время соревнований на Кубок Олимпийского чемпиона Владимира Белоусова, была награждена коллекционной медалью корреспондент газеты «Всеволожские вести» Людмила Однобокова. Она удостоена этой награды «за популяризацию прыжков на лыжах с трамплина и за профессиональное освещение соревнований, проходящих на Кавголовских трамплинах».

Вот уже много лет Людмила Однобокова поднимает в своих публикациях вопрос о возрождении этого вида спорта в Ленинградской области. В настоящий момент ею подготовлена к печати книга «Трамплин», в которую вошла биография нашего единственного олимпийского чемпиона В. Белоусова и его товарищей по команде.

Медали, которые были вручены на Кавголовских трамплинах, – эксклюзивные. Они сделаны поштучно, по заказу, специально для X, юбилейного соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Владимира Белоусова». На обратной стороне медали – спортсмен, летящий в аэродинамическом стиле прыжка, который был принят в середине прошлого века. В настоящий момент летающие лыжники прыгают по-другому. Во всём мире принят «стиль Боклёва». Изображение лыжника периода Владимира Белоусова говорит о том, что это соревнование предназначено для пропаганды нашей богатой спортивной истории. В прошлом году похожие медали были изготовлены к 50­летию олимпийской победы Белоусова. На них были надписи: «Гренобль 1968» – «Токсово 2018». В этом году медали изготовлены с надписями: «Гренобль 1968» – «Токсово 2019» в честь юбилейного Кубка.

Главный судья и один из организаторов «Кубка», семикратный чемпион мира среди ветеранов Сергей Михайлович Ленинский рассказал: «Российская Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и по лыжному двоеборью большое значение придаёт пропаганде олимпийской победы В. Белоусова. Это очень важно для молодёжи, чтобы они верили, что в будущем тоже смогут победить. Популярность нашего соревнования растёт с каждым годом, так же, как с каждым годом растёт популярность этого вида спорта. В этом году в нашем Кубке имени Белоусова приняло участие 59 спортсменов из восьми регионов. Причём не только из России. К нам приехал ещё и представитель Беларуси».

Напоминаем, что «Кубок Олимпийского чемпиона Владимира Белоусова» по прыжкам на лыжах с трамплина – это соревнование для ветеранов спорта. Большинство из этих спортсменов проходили обучение в советских спортивных школах и являются носителями высоких спортивных традиций. Более 100 зрителей пришли на Кавголовские трамплины посмотреть на их мастерство. На смотровых площадках не было ни одного свободного места.

И, как всегда, лучше всех себя показали наши земляки. Ведь когда-то наша Кавголовская школа по зимним видам спорта была одной из сильнейших в мире. А посёлок Кавголово в те годы называли «лыжной столицей Северо-Запада СССР».

На этот раз 24 августа прошли прыжки на трамплине мощностью К­40. В возрастной группе «60 – 69 лет» первое место занял Владимир Фролов (из Нижнего Новгорода), второе место – Леонид Демьянов (из Токсово). В возрастной группе «50 – 59 лет» первое место завоевал Фидель Терентьев (из посёлка Кузьмоловский). В возрастной группе «40 – 49 лет» первое место занял Константин Григорьев (Санкт-Петербург), третье место – Сергей Медведев (из Всеволожска). В возрастной группе «30 – 39 лет» первое место занял Александр Дерябин из Беларуси. В возрастной группе «20 – 29 лет» победил Владимир Васильев (из Ленинградской области). Среди женщин на этом трамплине первое место завоевала Юлий Пахолко (Москва). Надо отметить, что на этом трамплине выделилась наша Надежда Солодовникова. Она заняла первое место среди юниорок. Надежда проживает в посёлке Токсово. Жалко только, что у нас сейчас нет своей хорошей спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина, и Н. Солодовникова тренируется в Санкт-Петербургской «ШВСМ по зимним видам спорта» у тренера Александра Никифорова. Свои медали она привозит в Санкт-Петербург.

25 августа состоялись прыжки на трамплине мощностью К-­65. В возрастной группе «70 и старше» победил Сергей Ленинский (Токсово). В группе «60 – 69 лет» первое место занял Владимир Фролов (Нижний Новгород), на втором месте – Владимир Ульянов (Санкт-Петербург), на третьем – Юрий Михайлов (Петрозаводск). В группе «50 – 59 лет» первое место у Павла Кузьмина (Петрозаводск), второе место – у Фиделя Терентьева (посёлок Кузьмоловский). В группе «40 – 49 лет» победа присуждена Константину Григорьеву (Санкт-Петербург), второе место – у Андрея Сергеева (Выборг). В группе «30­ – 39 лет» первое место занял Александр Коротченков (Южно-Сахалинск), третье место – Юрий Лобков (деревня Новое Девяткино). В группе «20–29 лет» первое место – у Ивана Коноплёва (Санкт-Петербург), второе место занял участник Олимпийских игр Алексей Ромашов (Санкт-Петербург). Среди женщин первое место на этом трамплине заняла Юлия Пахолко (Москва). Особо следует отметить выступление жителя посёлка Токсово Мурата Усуфалиева, который занял первое место среди юношей. Правда, Мурат обучается в Санкт-Петербургской «ШВСМ по зимним видам спорта» у тренера А. Никифорова. Олег Буц из Токсово занял третье место среди юношей.

Подрастает молодая смена. А ветераны тем временем уезжают в Италию на летний мировой Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. В небольшую команду России включено 4 человека из Всеволожского района. Это Сергей Ленинский и Леонид Демьянов из Токсово, Фидель Терентьев из посёлка Кузьмоловский и Сергей Медведев из Всеволожска. Они будут в поездке с 7 по 16 сентября. А мы с нетерпением будем ждать результатов.

Организаторы X Кубка Олимпийского чемпиона Владимира Белоусова выражают благодарность за подготовку соревнования СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», Центру подготовки олимпийских команд Санкт-Петербурга, комитету по спорту Санкт-Петербурга, администрации МО «Токсовское ГП» и лично – врио главы администрации И.Р. Нагаевой.

Соб. инф.