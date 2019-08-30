Пациенты Всеволожской КМБ могут оценить качество оказываемых услуг

На портале независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями появилась анкета Всеволожской клинической межрайонной больницы.

Заполнив простую форму, пациенты больницы могут оценить как организационную работу учреждения, так и работу медперсонала. Всего предлагается заполнить две анкеты: первая оценивает амбулаторные условия, вторая – работу стационарна.

Кроме того, в анкетах имеется свободная форма для предложений по работе Всеволожской КМБ.

Оценить работу медучреждения можно по ссылке: http://anketa.rosminzdrav.ru/staticmojustank/50001#reviews