Начинающих фермеров обучат основам ведения агробизнеса

Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса с 8 по 11 октября проводит обучение фермеров, членов сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ, руководителей и специалистов отделов сельского хозяйства по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка начинающих фермеров».

Участие в обучении принимают специалисты профильных департаментов Минсельхоза РФ, АККОР, ученые НИИ и вузов, руководители успешных фермерских хозяйств. Слушателям расскажут о выделении грантов начинающим фермерским хозяйствам, семейным животноводческим фермам и кооперативам, разработке бизнес-планов на получение грантов, производстве сельскохозяйственной продукции, организации несельскохозяйственного бизнеса на селе и др.

Обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета. Стоимость проживания в общежитии гостиничного типа составляет 750 руб/сутки. Кроме того, слушатели оплачивают расходы в размере 2000 рублей, связанные с дополнительным учебно-методическим обеспечением курсов.

При успешном окончании обучения слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

Желающим пройти обучение необходимо до 2 октября направить в академию заявку электронной почтой или по телефону: 8 916 658-06-47 или 8 (498) 687-37-51, l.salnikova@riama.ru; 8 903 559-98-26; 8 903 573-37-05, ampf@riama.ru

Фото Антона ЛЯПИНА из архива