МФЦ для бизнеса – реальная помощь

О том, что малый бизнес нужно избавить от проверок, что предпринимателям нужно помочь, слышал каждый, а о том, что государство в действительности довольно много делает для поддержки этого самого малого бизнеса, знают очень немногие.

Сегодня в области развита многоуровневая система поддержки, включающая консультирование, помощь в открытии и ведении бизнеса, информационную и финансовую поддержку. Только в специализированных окнах «МФЦ для бизнеса», открытых уже в 6 районах региона, предоставляется более 300 специализированных услуг для предпринимателей. Например, в них можно узнать актуальную информацию о том, какие субсидии выделяет бюджет региона на поддержку малого и среднего бизнеса в текущем году.

«Специалисты МФЦ помогают разобраться в существующих видах поддержки, консультируют о том, как проходит конкурс и необходимых для участия документах. Через МФЦ предприниматели могут подать заявки, чтобы возместить часть затрат по договорам лизинга или кредитным договорам, покрыть часть затрат на приобретение оборудования или модернизацию производства, расходы на сертификацию продукции и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, приобретение автолавок и создание гостевых комнат для туристов», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

В перечне 2019 года – 11 видов субсидий на общую сумму более 220 миллионов рублей. На сегодня уже распределено почти 126,5 миллиона рублей. Все субсидии предоставляются на конкурсной основе. Одним из главных условий получения субсидий является отсутствие задолженностей перед ФНС.

Например, очередное заседание конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях состоится 6 сентября 2019 года.

Специалисты многофункционального центра расскажут, может ли ваше предприятие претендовать на субсидию – проверят коды ОКВЭД, проконсультируют о порядке подготовки и подачи заявки, направят в организацию, где помогут грамотно оформить конкурсную документацию. А когда все документы будут в порядке, примут заявку на участие в конкурсе. Ведь с февраля 2019 года заявку на получение субсидии предприниматели могут подать прямо в МФЦ.

Нужную информацию можно уточнить по бесплатному телефону 8 (800) 500­00­47 или на сайте www.mfc47.ru

Время работы областных центров «МФЦ для бизнеса» с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Дмитрий НОСОВ

Фото Антона ЛЯПИНА из архива