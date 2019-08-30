МФЦ в Мурино работает по новому адресу

Многофункциональный центр в Мурино переехал. Теперь МФЦ разместился на двух этажах офисного здания по адресу: ул. Вокзальная, д. 17«а».

Количество окон приема заявителей возрастет до 40 благодаря увеличившейся площади. Кроме того, для посетителей предусмотрена большая зона ожидания и информирования, кабинеты для проведения фотосъемки и биометрии, для малышей оборудована детская игровая комната. Также организован доступ для маломобильных групп граждан.

Напомним, Центр работает по понедельникам с 10.00 до 21.00, в остальные дни – с 9 утра до 9 вечера. Сегодня в нем можно получить более 490 государственных и муниципальных услуг.