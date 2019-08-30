Всеволожские юные журналисты отправятся в «Артек» на медиафорум

Победители всероссийского конкурса, который проводила детская организация «Лига юных журналистов», награждены путевками в «Артек». Двенадцать юных журналистов из Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского и Киришского районов будут представлять 47-й регион на V Международном медиафоруме.

В номинации «Медиалидеры» оценивалась работа ребят в качестве корреспондентов молодежного портала «Юнпресс». Юные журналисты из Выборга заняли четыре призовых места из пятнадцати возможных.

Медиафорум будет проходить в сентябре-октябре и соберет сотни активных ребят из разных стран.