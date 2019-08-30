Во Всеволожске детям-сиротам вручили ключи от квартир

Сегодня, 30 августа, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир семнадцати новоселам. Ими стали достигшие совершеннолетия жители района, имеющие право на бесплатное предоставление жилья, – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

– Это важное и радостное событие, ребята, – сказал Андрей Низовский. – Новые отдельные квартиры – ваш стартовый капитал для начала взрослой и самостоятельной жизни. Вы можете смело реализовывать свои планы, заводить семьи, и, думаю, что у вас все получится. Всеволожск – молодой и стремительно развивающийся город, надеюсь, что именно с ним вы свяжете свои судьбы.

Однокомнатные квартирой с отделкой и установленной сантехникой предоставлены новоселам по договору специализированного найма, который через пять лет должен быть перезаключен на договор социального найма. До конца текущего года жильем будут обеспечены еще восемь человек из этой льготной категории, таким образом годовой план будет полностью выполнен.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА