75 учреждений Ленобласти воспользовались субсидиями для трудоустройства подростков

Ленинградская область выделила в виде грантов на трудоустройство подростков 23,3 млн рублей. Об этом сегодня, 29 августа, на заседании областного правительства рассказала начальник комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

– В основном подростки занимаются благоустройством и озеленением территорий городов и посёлков, – отметила Алла Астратова. – Средняя заработная плата ребят составляет 6,5 тысячи рублей. И это при ежедневной смене в четыре часа. Помимо заработной платы от работодателя, служба занятости населения оказывает материальную помощь в размере 2250 рублей. За семь месяцев нынешнего года на временные работы по направлению биржи труда было трудоустроено 6 518 подростков, за два летних месяца – 5 708. Подросткам выплачена материальная поддержка на общую сумму в 8,8 млн рублей. В софинансировании летнего трудоустройства активно участвуют районные администрации.

– Кроме традиционных работ по благоустройству, в районе введены новые направления занятости, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Ребята занимаются художественным оформлением ограждений муниципальных и госучреждений, изготовлением кормушек и скворечников на базе молодежно-подростковых клубов, организацией подвижных игр, эстафет на детских площадках, изготовлением сувениров. Были жалобы на нехватку мест для трудоустройства всех подростков, желающих работать. Благодаря помощи комитета по труду и занятости населения Ленинградской области нам удалось решить этот вопрос. Всего за нынешний год было трудоустроено более тысячи ребят.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, трудоустройство подростков в летнее время – хороший проект, благодаря которому «и дети заняты, и бюджетные учреждения благоустраиваются».

Ирэн ОВСЕПЯН