Энколово приглашает на межнациональный фестиваль

В эту субботу, 31 августа, в деревне Энколово Всеволожского района пройдет межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей». Темой фестиваля в этом году станет здоровый образ жизни.

Мероприятие начнется в 12.00, сообщает Дом дружбы Всеволожского района Ленинградской области. Программа фестиваля обещает быть насыщенной: гостей будут ждать национальные виды спорта, игры и забавы, мастер-классы и ярмарка. Также все желающие смогут принять участие во флешмобе «ЗОЖ-2019», узнать много интересного на книжной выставке и посетить концерт с участием фольклорных, вокальных и танцевальных коллективов Ленинградской области.

До места проведения фестиваля (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Мира, д. 1) можно добраться:

– от Финляндского вокзала и от ж/д станции Девяткино до станции Кузьмолово. Далее до места проведения праздника автобусом;

– от ст. м. «Проспект Просвещения» – маршрутка № 413;

– от ст. м. «Парнас» – маршрутка № 674;

– от ст. м. «Девяткино» – маршрутка № 680.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива