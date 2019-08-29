Главой администрации Кингисеппского района назначен Юрий Запалатский

Сегодня, 29 августа, на заседании областного правительства губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал о последних кадровых назначениях и представил новых чиновников.

По его словам, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области возглавила Алла Астратова, а дорожный комитет возглавил бывший начальник «Ленавтодора» Денис Седов.

– Надеюсь, что работа новоназначенных чиновников будет способствовать изменениям в лучшую сторону, – отметил Александр Юрьевич. – За полмесяца работы на новой должности Денис Седов уже достиг значимых результатов, оперативно решаются многие вопросы, связанные с дорожными работами. Кроме того, новым главой администрации Кингисеппского района назначен бывший глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Ирэн ОВСЕПЯН