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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Главой администрации Кингисеппского района назначен Юрий Запалатский

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Сегодня, 29 августа, на заседании  областного правительства губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рассказал о  последних кадровых  назначениях и представил новых чиновников.  

По его словам, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области возглавила Алла Астратова, а дорожный комитет возглавил бывший начальник «Ленавтодора» Денис Седов.

– Надеюсь, что работа новоназначенных чиновников будет способствовать изменениям в лучшую сторону, – отметил Александр Юрьевич. – За полмесяца работы на новой должности Денис Седов уже достиг значимых  результатов, оперативно решаются многие вопросы, связанные с дорожными работами. Кроме того, новым главой  администрации Кингисеппского  района назначен бывший глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Ирэн ОВСЕПЯН

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