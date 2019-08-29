Всеволожский район третий в рейтинге работы органов местного самоуправления

Всеволожский, Выборгский, Волосовский, Сланцевский и Лужский районы Ленинградской области признаны лучшими по достигнутым значениям комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Об этом сегодня, 29 августа, на заседании областного правительства рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

– Пятерку лучших выбирали по девяти направлениям деятельности в разрезе 39 показателей, – отметила Лира Викторовна. – Существенное влияние на рейтинг оказывает изменение значений показателей за определенный период. Всеволожский район в этом году занял третью позицию. Муниципальное образование возглавляло рейтинг в 2008 году и девять лет не входило в тройку лучших. Изменения произошли в 2017-м, когда муниципальное образование заняло десятую позицию. За «бронзу» в рейтинге Всеволожский район получит грант в размере более девяти миллионов рублей. Деньги будут направлены на ремонт, содержание образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, мероприятия в сфере культуры, оплату работ по благоустройству, строительству спортивных площадок и другие цели.

– Мы заметили, что при оценке комплексной эффективности наблюдаются синусоидные скачки, – сказал губернатор. – Многое зависит от глав администраций органов местного самоуправления. Безусловно, невозможно построить детские сады и школы, восстановить дороги без областной поддержки, но ряд показателей эффективности работы напрямую зависит от руководителей администраций. Пока есть серьезные нарекания, связанные с градостроительной политикой, сферой ЖКХ. Вот, к примеру, за организацию контроля за земельными участками отвечают администрации.

По словам губернатора, еще год назад областное правительство помогло с созданием дополнительного штата и финансированием заработной платы сотрудников, которые должны были следить за исполнением земельного законодательства.

– И что мы видим? – задал вопрос Александр Юрьевич. – В Сланцевском районе никакой работы в этом направлении даже не проводили. Это нонсенс, когда сотрудники получают заработную плату и ничего не делают. Из-за этого земельные участки зарастают борщевиком, а мои заместители остаются без премий. Но ведь отвечать за все должны администрации, которые вправе наказывать владельцев участков, заросших борщевиком, рублем. Пока во многих районах проверок – ноль. Со своими обязанностями справились специалисты в Ломоносовском районе, на счету которых 286 проверок, составлено 9 протоколов, а сумма штрафов по нарушениям составила 258 тысяч рублей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива