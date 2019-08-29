Во Всеволожске прошёл конкурс «Мир красоты – 2019»

Ежегодный традиционный конкурс профессионального мастерства «Мир красоты – 2019» прошёл во Всеволожске в минувшую пятницу. Двадцать шесть мастеров представили свои работы на тему «Его Величество Театр».

На этот раз организаторы – администрация МО «Всеволожский муниципальный район» и Фонд «Всеволожский Центр поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатор» – объединили общей состязательной идеей районных флористов, парикмахеров, визажистов и мастеров по нейл-дизайну.

Конкурс проходил в новом формате – на двух площадках, где соревновались конкурсанты, были созданы условия не только для творческой работы, но и для непринужденного общения, обмена опытом и новаторскими идеями.

«В нынешнем году флористы представлены немногочисленной командой, – посетовал Акбер Сулейманов. – Время для составителей букетов самое горячее – в преддверии осени проходит много свадеб, профессиональных праздников и других торжеств, где цветочные композиции играют важную роль, а значит, мастера очень востребованы».

Флористы соревновались в нескольких номинациях. Так, первое место в номинации «Арт-класс» заняла Алла Романова, второй стала Инна Багирова, на третьем месте оказалась Елена Вишнякова. В номинации «Мастер-флорист» лучшей стала Олеся Яковлева, на втором месте – Диана Романова.

Одновременно с флористами в соседнем зале соревновались парикмахеры, визажисты и мастера ногтевого сервиса – нейл-дизайна. Впервые в рамках конкурса, но вне конкурсной программы в качестве моделей выступили многодетные мамы. Некоторые из них уже пробуют свои силы в малом бизнесе, другие еще только задумываются над этим.

«Хочу подчеркнуть, что в этом году мы перед собой поставили сразу две задачи, – сказала директор Фонда Ирина Кондратьева. – Во-первых, это, конечно, повышение престижа профессии и творческий рост участников. Во-вторых, привлечение к общественной жизни людей, чьи интересы сосредоточены на воспитании детей. Мы сегодня много говорим о поддержке семей с детьми, и мамам многодетным – в первую очередь – следует уделять особое внимание. Участие в массовых мероприятиях и конкурсах – это такая необходимая для них возможность общения, смены привычной обстановки».

В номинации «Мужской мастер» уверенную победу одержала Валентина Моисеенко, в номинации «Женский мастер» лучшей была признана Люсина Степанян, в номинации «Мастер фантазийной прически» победила Лиана Косьянова.

Среди визажистов наиболее впечатляющих результатов достигла Екатерина Лоханская, а яркий творческий подход и подлинное мастерство в номинации «Салонный маникюр, дизайн» продемонстрировала Валерия Вайсбек.

В церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Мир красоты – 2019» принял участие глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский. Он тепло поздравил конкурсантов с заслуженной победой и пожелал всем участникам новых успехов.

«Желаю молодым мастерам и опытным профессионалам дальнейшего творческого роста, – сказал в коротком выступлении глава районной администрации. – Уже сегодня все показали высокую квалификацию и владение новыми современными технологиями. Не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте свои профессиональные навыки, дарите людям красоту и хорошее настроение».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА