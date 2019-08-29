Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Ветеранское подворье»

Во вторник, 27 августа, во Всеволожске подвели итоги второго этапа ежегодного традиционного областного смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2019». Почти весь год участники конкурса готовились к этому последнему летнему празднику, финал которого превратился в яркое, многолюдное и зрелищное действо.

Конкурс проходит под эгидой Заксобрания Ленинградской области и является частью партийного проекта «Старшее поколение» регионального отделения «Единой России».

Делегации из всех поселений Всеволожского района собрались в гостеприимных стенах КДЦ «Южный», устроив в фойе импровизированную выставку «достижений ветеранских хозяйств». Чего только ни было на любовно и с фантазией оформленных столах – овощи, фрукты и ягоды, цветы и медовые соты, соленья и варенья, соки, ядреные наливки и даже живые перепела. Хозяева радушно угощали гостей съедобными «экспонатами».

Интересно, что «Ветеранское подворье» пользуется популярностью не только у людей старшего поколения, но и среди молодежи — так, в финале районного этапа смотра-конкурса приняли участие шестеро юных огородников – победителей в номинации «Лучшая детская грядка».

Вообще, число конкурсных позиций было велико – «Самая активная администрация», «Самая активная ветеранская организация», «Лучший птицевод», «Лучший животновод», «Лучший пчеловод», а также цветовод, овощевод и так далее – более десятка номинаций и около сотни тружеников, награжденных специальным дипломами и ценными подарками.

В церемонии награждения принял участие глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский. В кратком приветствии он отметил, что сегодняшнее мероприятие стало самым ярким событием уходящего лета.

«Ваша неиссякаемая энергия и оптимизм достойны глубокого уважения, – отметил глава районной администрации, обращаясь к участникам конкурса. – На «Подворье» есть здоровый соревновательный дух, но главное – вы подаете отличный пример позитивного отношения к жизни, трудолюбия и творческого, активного долголетия. И как же тут все красочно, ярко и вкусно – будто все краски лета собрались здесь! То, что мы увидели сегодня, – отражение красоты души каждого участника конкурса».

Также в церемонии награждения приняли участие Дина Коробкова – помощник депутата областного ЗакСа Александра Матвеева, начальник отдела культуры районной администрации Наталья Краскова и помощник Всеволожского благочинного отец Олег Патрикеев.

Украшением праздника стало выступление самодеятельных и профессиональных артистов – ребят из танцевальной студии «Овация», студии эстрадного танца «Мэри Поппинс» и танцевальной студии «Колорит», вокального дуэта «Эдельвейс» и фолк-ансамбля «Евграфовъ», подаривших всем заряд бодрости и отличное настроение.

Победители в своих номинациях конкурса-смотра «Ветеранское подворье – 2019» примут участие в финальном областном этапе, который пройдет в сентябре в городе Луге.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА