Программа «Ленинградский гектар» принимает заявки

В Ленинградской области объявлен второй тур приема заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар».

«Задача программы «Ленинградский гектар»― не только вернуть землю в сельскохозяйственный оборот, но и создать точки роста в удаленных районах, где должны появиться хорошие, крепкие хозяйства, которые будут способствовать развитию территорий, ― отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― Сейчас мы рассматриваем возможность увеличения площади выдаваемого под освоение участка. Для кого-то десяти гектар земли может быть и мало. Также у участников программы есть возможность получить, кроме стартовых 3 млн рублей, до 30 млн рублей фермерских грантов и других форм господдержки».

Прием заявлений на участие в конкурсном отборе осуществляется со 2 по 20 сентября 2019 года включительно в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

После проверки пакета документов на соответствие условиям конкурса соискатели будут приглашены на защиту своих бизнес-проектов по освоению дальних территорий Ленинградской области. Лучшие – получат земельные наделы на льготных условиях, «подъемные» в размере до 3 млн рублей и возможность получать все государственные субсидии, необходимые для развития своего хозяйства.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива