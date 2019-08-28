День Всеволожского района пройдет в Сертолово

В эту субботу, 31 августа, в Сертолово пройдет сразу два праздника – День города и День Всеволожского района. Среди приглашенных звезд Богдан Титомир и Татьяна Буланова.

Праздничная программа обещает быть насыщенной:

10.00 – 12.00. Детская развлекательная интерактивная программа «Сказочный калейдоскоп».

Торжественная церемония вручения паспортов.

Место проведения: «Парк Героев», ул. Молодцова, д. 16.

12.00 – 14.30. Концертно-интерактивная программа «Музыкальный променад».

Арт-аллея «Город в красках!».

Место проведения: «Парк Героев», ул. Молодцова, д. 16.

13.15 – 14.15. Сбор участников праздничного шествия у «Парка Героев».

Сбор объявлен на ул. Молодцова, дома с 16 по 5.

14.15. Начало движения колонны к месту проведения праздничных мероприятий.

Место проведения: зона отдыха «Сертоловский водоем».

15.00 – 18.00. Торжественная часть: чествование почетных жителей, лучших работников предприятий, общественных организаций, активной молодёжи Всеволожского района.

Концертная программа с участием Ивана Ожогина, Алексея Гомана, Марии Елизаровой.

18.00 – 23.00. Вечерняя программа с участием Татьяны Булановой, Юлианы, Константина Легостаева, шоу-балета «Антре», «СОФИ», МС Сахара, Богдана Титомира.