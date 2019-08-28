В деревне Лаврики ликвидировали биотермическую яму

В деревне Лаврики Муринского городского поселения более 10 лет в яме Беккари хранились трупы животных, последы и отходы с бойни. Так называемый скотомогильник был безопасен, пока находился в открытом поле в нескольких километрах от города. Теперь же эта территория отдана под застройку многоэтажек.

Специалисты Всеволожской станции по борьбе с болезнями животных на протяжении двух лет вели работу с различными структурами, готовили документы и тщательно исследовали яму Беккари. По результатам обследования было принято решение о ликвидации объекта. Ветеринарные врачи в короткий срок построили дорогу, установили дезбарьеры и очистили яму.

«Работает специализированная компания «ЭкоХимПро-Безопасность». Она выкачивает из биотермической ямы жидкую фракцию. У себя на базе перемешивает с активированным углем и сжигает в специальной печи инсинераторе», – рассказал Александр Норицын, ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района».

Завершающий этап – извлечение трубы диаметром более метра и объемом 60 тонн. В заключение проведена дезинфекция всей территории, оборудования и техники.

Фото управления ветеринарии Ленинградской области