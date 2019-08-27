Почитатели творчества Николая Гумилева отметили день памяти поэта

В микрорайоне Бернгардовка 26 августа состоялся литературно-музыкальный вечер «День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске». Это мероприятие проходит уже в 28-й раз. И с каждым годом оно собирает все больше и больше гостей.

Вечер был организован совместными усилиями районной администрации и Всеволожского историко-краеведческого общества «Русское наследие». Сначала всех пригласили в храм Святых равноапостольных Константина и Елены, где прошла панихида. Затем гости отправились на берег реки Лубьи, к месту предполагаемого расстрела поэта. Здесь и прошёл вечер памяти, в котором приняли участие поэты, писатели, сотрудники музеев и библиотек, и просто люди, неравнодушные к творчеству Николая Гумилева.

– Я рада приветствовать всех вас. Не случайно мы сегодня собрались именно здесь. Это место является предположительным местом расстрела Николая Степановича. Такая теория появилась благодаря книге Веры Константиновны Лукницкой, в которой была размещена фотография авторства ее сына Сергея Лукницкого с подписью «предположительное место расстрела поэта Николая Гумилева». Я познакомилась с этой книгой в 1991 году. Её мне подарила Тамаре Александровна Левкович. Тогда, 28 лет назад, и родилась традиция проведения вечера памяти, посвященного этому великому человеку, – обратилась к гостям председатель правления Всеволожского историко- краеведческого общества «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко. Очень символично, что именно здесь прозвучат стихи Гумилева. И пусть его уже нет в живых, но его произведения люди помнят и любят, а значит, стихи его до сих пор живы.

Желающих выступить на вечере нашлось немало. На мероприятие прибыли гости не только из Всеволожского района, Санкт-Петербурга и Кронштадта, но и из Улан-Удэ. Столицу Республики Бурятия представлял поэт Баир Дугаров, который признался, что Николай Гумилев – один из его любимых поэтов и, безусловно, оказал большое влияние на его творчество. Затем Баир Сономович прочитал стихотворение собственного сочинения «Случай в агентстве». В этот вечер активно выступали и члены ЛИТО имени Николая Гумилева, которые приехали к нам из Кронштадта. Неудивительно, что такое объединение сформировалось именно там, ведь Кронштадт – это место, где родился Гумилев. В этот день звучали как стихи Николая Степановича, так и произведения собственного сочинения. Были и те, кто отдал предпочтение песням. Можно с уверенностью сказать, что такие вечера имеют очень большое значение для всех поклонников творчества поэта, стихи которого нашли отклик в сердцах многих людей.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона КРУПНОВА из архива