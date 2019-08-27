На дорогах Всеволожского района появилась желтая разметка

На региональные дороги Ленинградской области впервые нанесена горизонтальная разметка ярко-желтого цвета. В условиях снегопада, сильного дождя или тумана она будет лучше видна, чем стандартная белая.

В рамках эксперимента такая разметка появилась на 19 участках 13 региональных трасс по всей Ленинградской области по заказу ГКУ «Ленавтодор». В частности, она нанесена во Всеволожском районе на дороге «Парголово — Огоньки» (Выборгское шоссе). Магистраль является загруженной вылетной трассой, соединяющей Санкт-Петербург с Выборгским районом области.

В свете фар желтая разметка поможет водителю четко разглядеть встречную полосу движения и, при необходимости, уверенно пойти на обгон. По условиям контрактов «Ленавтодора» с подрядными организациями весной следующего года, с наступлением тепла, разметка будет обновлена.