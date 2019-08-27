Госэконадзор проверил промзону «Мурино»

Госэконадзор Ленинградской области воспрепятствовал незаконному размещению отходов в промзоне «Мурино». Инспектора изъяли у нарушителей транспортные средства и вручили два протокола об административных правонарушениях.

23 августа Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели рейдовый осмотр промышленной зоны, расположенной в Муринском городском поселении Всеволожского района.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Комитета выявили несанкционированное размещение отходов производства и потребления на территории промзоны «Мурино». В отношении лиц, осуществлявших противоправные работы, составлены два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Грузовик и бульдозер изъяты и помещены на спецстоянку.

Фото Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области