В Ленинградской области появился новый телеканал

26 августа в эфир вышел новый областной телеканал ЛенТВ24. В прямом эфире будут идти не только выпуски новостей, но и разнообразные студийные передачи, в которых самое непосредственное участие смогут принимать жители Ленинградской области.

Радикально обновленное Ленинградское областное телевидение начинает вещание из нового студийного блока, стильного и современного – и по оформлению, и по техническим возможностям.

Меняется и сама концепция, которую ее создатели определяют так: «ЛенТВ24 — это не областные новости, а новости, интересные для жителей региона. И не только 47-го. И это информация, которая поставляется круглосуточно: в телевизионном эфире и на наших ресурсах в интернете. Новости коротко – в эфире каждый час, и три выпуска с комментариями ведущих. Это новости не только о событиях, но и о людях, судьбах и явлениях».

Новости в режиме прямого эфира на телеканале ЛенТВ24 готовятся транслировать в 13.00, в 16.00 и в 19.00. Каждый выпуск новостей будет «без швов» перемещаться в студию, где ведущие встретятся с гостями, готовыми обсуждать самые важные темы.

У Ленинградской области появится и своё телевизионное утро — это проект «Простые решения»: простые советы, на все случаи жизни.

«Мы говорим с нашим зрителем на одном языке, ведь каждый из нас имеет личный неповторимый опыт решения всевозможных проблем, и не менее яркий опыт эти проблемы создавать! Так что мы и смеемся над собой, и плачем, и размышляем, у кого из какого места растут руки, но продолжаем искать свои простые решения. Вообще, Россия – это страна советов. И советы от народа – это самое правильное решение для всех сфер жизни. Мы собираем эти простые решения, применяем их на практике и делимся со зрителями нашего канала» ,– отмечает Александра Ковжаровская, генеральный продюсер телеканала.

Полностью обновится на областном телевидении и кинопоказ. Кинофильмы, которые предполагает транслировать ЛенТВ24, будут соответствовать общему настрою телеканала.

Зрителей ждут хорошие советские и российские сериалы в будни и праймовые, как говорят телевизионщики, вечерние отечественные и зарубежные кинопоказы по выходным дням — причём один за другим. В первой половине дня в выходные на ЛенТВ24 можно будет посмотреть хороший детский фильм.