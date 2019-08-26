Область выберет лучший двор и лучший подъезд

Конкурсы на «Лучший двор» и «Лучший подъезд» проводятся среди управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов и советов многоквартирных домов на территории Ленинградской области.

Организатором выступает Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области совместно с Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Заявки принимаются до 19 сентября.

С положениями о конкурсах можно ознакомиться на сайте организатора.