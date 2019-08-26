В Янино пройдет парад колясок

8 сентября в Янино-1 на улице Новой, д. 17 пройдет семейный фестиваль «Парад колясок». К участию приглашаются самые творческие и креативные семьи. Приём заявок до 2 сентября.

Участники конкурса могут оформить для фестиваля любые детские коляски, а также детские велосипеды и самокаты. Жюри будет оценивать не только сложность и мастерство исполнения, но и оригинальность идеи. Ограничений по теме оформления нет, главное, чтобы декорации и аксессуары не мешали передвижению и не представляли опасности для участников и зрителей.

Фестиваль приурочен к празднованию Дня Заневского городского поселения. Регистрация запланирована на 14.00, само шествие пройдет в 15.00.

С положением можно ознакомиться в группе организатора МБУ «Янинский КСДЦ».