В МФЦ изменится график приема граждан

С 1 сентября МФЦ Ленинградской области по понедельникам будет принимать заявителей с 10.00 до 21.00. Новый график работы связан с введением методического часа.

В рамках методчаса будет проводиться обучение, чтобы повышать уровень подготовки специалистов и качество предоставления услуг. Еженедельные занятия будут включать в себя разнообразные тренинги, семинары, круглые столы и вебинары, которые позволят работникам МФЦ обучаться специфике предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать популярные ошибки.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива