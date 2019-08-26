Во Всеволожском районе установят 30 КОИбов

Выборы в органы местного самоуправления Ленинградской области пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Согласно новым данным Леноблизбиркома, на избирательных участках Всеволожского района установят 30 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

КОИБы будут установлены на избирательных участках с № 204 по № 227, а также на избирательных участках № 964 и № 965 во Всеволожске. Кроме этого, КОИБами обеспечат все избирательные участки (№№ 188-191) в поселке имени Свердлова.

При голосовании с использованием КОИБа избирателю необходимо ставить отметку о своем выборе строго в предусмотренном для этого квадрате, при этом нельзя складывать бюллетень таким образом, чтобы линия сгиба проходила через квадраты для отметок избирателя. В целях соблюдения тайны голосования ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется только лицевой стороной вниз. КОИБы имеют датчик двойного листа, это означает, что в него невозможно опустить сразу несколько бюллетеней.

После окончания голосования и закрытия избирательного участка устройство на основании данных, накопленных в его памяти за день голосования, распечатывает протокол, который после подписания его членами участковой избирательной комиссии приобретает юридическую силу.

В КОИБы встроен аккумулятор, который в случае выключения света продолжит его работу минимум на пять часов. При сбое в электропитании не произойдет потери данных. На каждом избирательном участке будет размещен плакат с правилами голосования на КОИБах.