Снова в школу: что почём?

Конец августа для родителей – суматошная пора. Подготовка к школе – это семейное событие, и традиция предполагает семейный поход в магазин. Мамы, папы и дети отправляются на шопинг. У детей на лицах неописуемая радость от купленного рюкзачка или кроссовок. Родителям не до веселья. Им хочется сэкономить. Но цены кусаются, а после трат остается горький осадок.

Даже несмотря на то, что некоторые сетевики решили привлечь клиентов скидками. По некоторым данным, только в прошлом году родители потратили на школьное обмундирование в среднем более 20 тысяч рублей.

Сейчас прилавки магазинов и рынков ломятся от канцелярских товаров и школьной одежды. Ассортимент постоянно пополняется. На обложках тетрадей для девочек красуются российские и мировые звезды, феи, бабочки, пони, единороги. Мальчишки смогут оторваться на пластилине: на стеллажах упаковки с разными обложками, на которых голы забивают футболисты российской сборной. На двух в центре нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Но «хит сезона», к сожалению, сомнительные тетрадки с гробами, паутиной, скелетами. При этом цены на канцтовары по сравнению с прошлым годом поднялись лишь на 5 процентов, а в остальном расценки прежние.

По данным аналитиков сервиса «Авито», минимальный набор «школьных доспехов», в который входит пенал, рюкзак и школьная форма, обойдется в среднем в 2619 рублей. Дороже всего собрать ребенка будет в Москве – 3326 рублей, за год цена выросла на 5%. Правда, с этими данными готовы поспорить специалисты другой торговой интернет-­площадки. Они считают, что на экипировку понадобится 5 250 рублей. Причем в эту сумму входит не только школьная форма, но и туфли, рюкзак, букет учительнице и даже стул и стол, чтобы делать уроки.

Приценились и эксперты ВЦИОМ. Их статистика рапортует, что «школьная корзина» по сравнению с 2018 годом потяжелела на 504 рубля и составила 10 700 руб. Конечно, все зависит от предпочтений и кошелька. Безусловно, родители хотят приобрести для ребенка самое лучшее. Если обувь – то кожаная, чтоб нога дышала, если джемпер – то прочный, чтобы не разошелся по швам, если блузку – то нарядную.

Как говорят покупатели: главное, чтобы костюмчик сидел. Эксперты сигнализируют: важно, чтобы материал, из которого он сшит, не вызывал аллергии и раздражения. Детскую одежду не раз исследовали в Роскомнадзоре. Вымачивали, выветривали и брали разные пробы и настоятельно рекомендуют покупать форму, ткани которой состоят из натуральных, дышащих материалов.

Некоторые родители выбирают товары подешевле. Другие считают, что скупой платит дважды. Правда, с таким утверждением можно поспорить. Не скупой, а бедный. Каждый родитель хочет купить хорошую вещь для ребенка, но не каждый может выложить необходимую сумму.

Отсюда и разные подсчеты, и полярные цены. Каждый ориентируется на семейный бюджет. Можно пойти в дорогой магазин и «отстегнуть» пять тысяч рублей за кроссовки и спортивный костюм. А можно на эти же деньги купить все, что нужно для школы.

При этом все эксперты сходятся в одном: львиная доля финансов будет потрачена на рюкзак и школьную форму. А еще нужна канцелярия. Дневники, тетрадки, ручки. На это уйдет, как минимум, одна тысяча рублей. Кстати, в данном сегменте, по сведениям ритейлера Wildberries, наблюдается резкий рост онлайн-­продаж. Родители предпочитают беготне по магазинам интернет-­заказы. Крупные ритейлеры зарегистрировали небывалый рост продаж. Только в июле и августе он составил более чем на 300%.

К примеру, продажи ручек по сравнению с 2018­-м выросли на 444 %, канцелярских наборов – на 348 %, пеналов – на 202 %, а карандашей – на 216 %. По сообщениям РБК, самый высокий прирост в последние две недели (+797 %) у дневников, рюкзаков (+483 %) и тетрадей (+471 %). В августовские дни 2018-го в сравнении с 2017-­м сопоставимая динамика продаж была значительно ниже. Тогда заказы год к году, например, на ручки выросли на 42 %, пеналы – на 175 %, тетради – на 33 %, а канцелярские наборы и ранцы – на 120 и 206 % соответственно.

При этом, как показывает практика, россияне влезают в долги, чтобы собрать детей на учебу. Школьные принадлежности по картам рассрочки оплачивали 28 процентов покупателей.

Не секрет, что в последний год россияне стали туже затягивать пояса, пытаясь сэкономить на всем. Недавние исследования показали, что у большей части жителей нет возможности покупать все подряд. Поэтому перед походом за «школьной амуницией» необходимо обсудить с ребенком, что и зачем ему нужно. Обговорить рациональность той или иной покупки. И важно запомнить: модный имидж – ничто, а знания – всё!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива