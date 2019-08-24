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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В области стартует прививочная кампания против гриппа

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Массовая вакцинация детей начнется с 1 сентября, взрослых – после 5 сентября и продлится до декабря. 

По расчетным данным, вакцинация почти в 3 раза снижает вероятность заболеть гриппом и более чем в 11 раз вероятность тяжелого течения гриппа.

Во время  прививочной кампании в Ленинградской области планируется привить более 45% населения, в том числе 75% — в группах риска (дети, беременные женщины, граждане старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания сердца, легких, эндокринной системы) и более 95% в группах профессионального риска (медицинские работники, работники социальной сферы и образования).

Фото Антона КРУПНОВА из архива

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