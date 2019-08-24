В области стартует прививочная кампания против гриппа

Массовая вакцинация детей начнется с 1 сентября, взрослых – после 5 сентября и продлится до декабря.

По расчетным данным, вакцинация почти в 3 раза снижает вероятность заболеть гриппом и более чем в 11 раз вероятность тяжелого течения гриппа.

Во время прививочной кампании в Ленинградской области планируется привить более 45% населения, в том числе 75% — в группах риска (дети, беременные женщины, граждане старше 60 лет, лица, имеющие хронические заболевания сердца, легких, эндокринной системы) и более 95% в группах профессионального риска (медицинские работники, работники социальной сферы и образования).

Фото Антона КРУПНОВА из архива