Всеволожск отметил День города

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, проходят сегодня, 24 августа, на Юбилейной площади во Всеволожске. В этом году знаменательную дату отметили открытием VI Этнокультурного фестиваля Ленинградской области «Россия – созвучие культур». Среди гостей – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания 47-го региона Сергей Бебенин и другие официальные лица.

В течение дня на открытом пространстве развернулось более 20 национальных подворий. Гости и жители города смогли познакомиться с традициями и обычаями народов, принять участие в мастер-классах и попробовать блюда национальной кухни. В это же время на сцене проходил гала-концерт с участием известных коллективов, звучали народные песни.

В рамках мероприятия состоялось награждение отличившихся горожан. Почетный диплом Совета депутатов города Всеволожска за значительный вклад в культурное развитие получил самодеятельный коллектив «Всеволожский народный драматический театр». Нагрудными знаками за заслуги в социально-экономическом развитии города Всеволожска были отмечены депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев и депутат города Всеволожска Марианна Шевченко, а также Роза Субботина – за многолетнюю общественную деятельность и большой вклад в проведение воспитательной работы. За достижения в пропаганде культуры и искусства Почетную грамоту получила директор АМУ «Информационное издание Всеволожск Городская жизнь» Анна Кверель.

Организаторы обещают, что кульминацией торжества станет зажигательная вечерняя программа с участием известного артиста Дениса Майданова. Завершится мероприятие ярким и праздничным фейерверком.

Ирэн ОВСЕПЯН