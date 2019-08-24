VII фестиваль «Россия – созвучие культур» пройдет в Тихвине

Ярким праздником ознаменовалось открытие VI Этнокультурного межрегионального фестиваля «Россия – созвучие культур», который проходит сегодня, 24 августа, во Всеволожске. Мероприятие объединило представителей 29 диаспор и национальных общественных организаций, а также гостей из СЗФО.

По традиции на мероприятии определили город, который в следующем году примет VII этнофестиваль. Им стал Тихвин. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил символ праздника – деревянную ладью – представителям из Тихвина.

А главной темой мероприятия в этом году стали здоровый образ жизни, спорт и ремесла. Гостем фестиваля стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава 47-го региона обошел «Город мастеров», выставку национальных подворий и даже отчеканил монету. В вепсском подворье Александру Юрьевичу подарили традиционный вепсский веник. После делегация направилась к ингерманландским финнам, где Александр Юрьевич станцевал национальный танец.

– Я не перестаю удивляться, как трансформируется фестиваль, – отметил Александр Дрозденко. – Когда несколько лет назад мы решили провести мероприятие, мы не представляли, каким популярным оно станет. Цель праздника – познакомить жителей Ленинградской области с культурой и традициями разных национальностей, проживающих в регионе. Ведь Россия – огромная и великая страна, в которой дружно живут представители народов.

– Все начиналось шесть лет назад в Тосно, – рассказывает директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Идею фестиваля поддержал губернатор Александр Дрозденко. С годами мероприятие обрело новый смысл и стало своеобразным этнобрендом Ленинградской области. Сегодня в нем участвуют не только местные диаспоры, но и представители из других регионов. В этом году впервые этнофестиваль посетила делегация из Афганистана. Они познакомят посетителей с оригинальными музыкальными композициями. В этом году среди наших гостей представители Института коренных народов севера и Дальнего востока. Отмечу, что 19 из 40 народов севера проживает в Ленинградской области.

Ирэн ОВСЕПЯН