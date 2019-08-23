Четыре частных детсада Всеволожского района станут доступнее благодаря субсидиям

Накануне нового учебного года комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка провел конкурс по распределению субсидий предпринимателям, реализующим проекты в сфере дошкольного образования. Теперь частные дошкольные учреждения, получившие денежную поддержку, смогут снизить родительскую плату.

Во Всеволожском районе субсидии получили четыре детских учреждения, расположенные в районах интенсивной жилой застройки: ООО «Система» (1,57 млн рублей, 48 детей), АНО «Детский сад «Лучик» (5,97 млн рублей, 182 ребенка), ООО «Центр развития «Тигренок» (1,36 млн рублей, 42 ребенка), «Маленькая страна Кудрово» (3,77 млн рублей, 115 детей).

Постановление о предоставлении субсидии частным детским садам для снижения родительской платы в июле этого года подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Получателями субсидии могут стать частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного размера родительской платы в 5000 рублей в месяц.