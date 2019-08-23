Строительство поликлиники в Кудрово планируется начать в сентябре

Исходно-разрешительная документация, позволяющая будущему подрядчику приступить к строительству объекта, полностью готова.

Окончание конкурсных процедур по выбору подрядной организации согласно плану-графику намечено на начало сентября. Государственный контракт планируется заключить к 20 сентября.

Ввод медицинского учреждения в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Сметная стоимость строительства составляет 960,5 млн рублей. Финансирование объекта осуществляется за счет бюджета Ленинградской области.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Здание, состоящее из пяти этажей с техническим подпольем, будет связано теплым переходом с отдельно стоящим корпусом детской поликлиники. Общая площадь объекта составляет 6,5 тысячи квадратных метров. Планируемая мощность учреждения рассчитана на оказание помощи для 43 тысяч человек.

Для маломобильных групп населения по периметру здания предусмотрены пандусы, подъемные платформы и лифты. Проект полностью соответствует требованиям по обеспечению безбарьерной среды.

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО