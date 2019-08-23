Специалисты «ДОМ.РФ» осмотрели недострой в Агалатово

В Ленинградской области на этой неделе работают специалисты, направленные дочерними структурами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства («ДОМ.РФ»).

Группа экспертов намерена осмотреть около 40 домов в течение недели, оценить строительную готовность и составить примерную смету расходов на их завершение. ЖК «Шотландия» в Агалатово – первый объект, где были специалисты «ДОМ.РФ». Визит связан с поручением вице-премьера Правительства РФ Виталия Мутко об оценке завершения недостроя до конца августа и проходит при полном содействии региональных властей.

Кроме того, специалисты «ДОМ.РФ» встречались с крупнейшими застройщиками Ленинградской области и обсуждали с ними вопросы финансового сотрудничества — открытия проектного финансирования для новостроек региона при помощи государственной компании и расширения предоставления ипотечных продуктов. «ДОМ.РФ» презентовал застройщикам продукт «Семейная ипотека» — программу государственной поддержки для семей с детьми. Программа предполагает предоставление ипотечных кредитов по ставке от 5,25% годовых.