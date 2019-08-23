Госэконадзор по итогам рейда обнаружил пять незаконных перевозчиков мусора

22 августа в ходе совместных рейдовых мероприятий Комитетом Госэконадзора и УГИБДД на территории Всеволожского района зафиксировано шесть эпизодов административных правонарушений. Пять из них связаны с нелегальной транспортировкой отходов, один – с незаконным сжиганием отходов открытым способом. Во всех случаях составлены протоколы об административных правонарушениях.

Нарушения были выявлены в посёлке имени Свердлова и неподалёку от Карьера-Мяглово. Кроме того, в ответ на многочисленные обращения граждан по поводу сжигания отходов и соответствующий запах Госэконадзор проинспектировал деревню Старая, расположенную в Колтушском сельском поселении Всеволожского района. Напротив улицы Колхозной инспекторы Комитета застали лицо, незаконно сжигающее отходы. Отметим, что, помимо д. Старая, регулярные дежурства проводятся в Мурино и Новом Девяткино, где местные жители также фиксируют запах гари.

Всего с июня по август по результатам рейдовых осмотров составлено 63 протокола об административных правонарушениях, изъято 34 транспортных средства, а также прекращена деятельность 8 несанкционированных свалок на территории Всеволожского и Ломоносовского районов.

Фото Комитета Госэконадзора Ленинградской области