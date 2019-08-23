В Свердловском доме-интернате появилась площадка для скандинавской ходьбы

Вчера, 22 августа, во Всеволожском доме­и-нтернате для пожилых людей в пос. им. Свердлова открылась площадка для занятий по скандинавской ходьбе.

Руководство и сотрудники интерната досконально изучили все тонкости и пользу для здоровья этого, ныне популярного, вида спорта. За счёт спонсорских средств закупили необходимое оборудование и продумали спортивно-­оздоровительную программу для проживающих здесь постояльцев. Теперь в интернате есть круглогодичная «Скандинавская тропа» длиной в 60 м и 10 комплектов специальных палок. Занятия будут проводить ежедневно.

Этот Всеволожский дом­-интернат в авангарде учреждений социальной защиты региона по оздоровительно-­досуговому оснащению. Недавно здесь появились поле для мини-­гольфа и настоящая площадка для игры в крокет, на территории разбита аллея, оборудованы места отдыха, есть тренажёр «шагатель», в самом здании работает спортивный зал.

Соб. инф.