Четыре новых детсада откроются во Всеволожском районе к концу сентября

Сразу два дошкольных учреждения, по 100 мест каждое, откроются в Мурино на ул. Графской, дома № 8 и № 12. Также в сентябре по новому детскому саду откроются в Буграх на Воронцовском бульваре, 17/3 и во Всеволожске на ул. Доктора Сотникова, 35.

Новый детский сад на 210 мест в пос. Бугры порадует малышей большим спортивным залом площадью 200 кв. метров, благодаря чему будет возможна организация спортивных и образовательных секций, занятий робототехникой. Напомним, что этот детсад был выкуплен за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография» по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп. Объем федерального финансирования составил 109,7 млн рублей.

«Мы набрали хороший темп, чтобы в сжатые сроки компенсировать отставание в обеспеченности социальными объектами самого большого и интенсивно развивающегося муниципального района России — Всеволожского», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В планах на октябрь открытие ещё двух дошкольных учреждений: в Новом Девяткино по ул. Менделеева, д. 7 и в Мурино на Бульваре Менделеева, д. 11, к. 4.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива