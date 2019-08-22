Сертоловский «Парк героев» участвует в конкурсе на лучший реализованный проект

На сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области открыто интернет-голосование ежегодного конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области».

Голосование проводится по двум номинациям: «Лучший проект», представленный в трёх категориях – «Парки и набережные», «Скверы и площади», «Улицы и бульвары», и «Лучший реализованный проект». Всего участвует 19 проектов разных районов области, ранее отобранные на муниципальном уровне.

Всеволожский район представляет Сертоловское городское поселение с проектом благоустройства «Парк героев».

Голосование продлится до 19 сентября на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.