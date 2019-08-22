Районный депутатский корпус 3-го созыва завершил свою работу

Сегодня, 22 августа, на заключительном заседании районного совета депутатов, срок полномочий которого истекает в ближайшее время, главным был вопрос, связанный с организационными переменами в местной исполнительной власти.

С началом работы представительных органов нового, 4-го созыва администрация МО «Город Всеволожск» не образуется, ее полномочия будет исполнять администрация Всеволожского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» будут внесены изменения в решение совета депутатов № 71 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. В конкурсную комиссию войдут восемь представителей. Половина из них назначается губернатором Ленинградской области, два – советом депутатов Всеволожского муниципального района и два – советом депутатов города Всеволожска. Городские депутаты должны будут согласовать условия контракта в части исполнения полномочий главой районной администрации по городу Всеволожску.

Отдельным решением совета депутатов были исключены полномочия представительного органа власти по созданию муниципальных учреждений.

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Всеволожский муниципальный район» не рассматривался из-за отсутствия кворума, так как для этого нужно 2/3 депутатов.

Необходимость внесения изменений в решения совета депутатов № 87 от 20.12.2018 года и № 15 от 21.02.2019 года была связана с тем, что администрация района, проведя обследование занятых под кладбища земельных участков в Заневском, Дубровском и Токсовском поселениях, обнаружила нарушения в части использования земель лесного фонда. Администрациям этих муниципальных образований было рекомендовано в максимально сжатые сроки завершить работу по подготовке документов о переводе земель лесного фонда в земли населенных пунктов и зарегистрировать право муниципальной собственности на земельные участки, занятые кладбищами. По данному вопросу с докладом выступила И.С. Маслова, начальник управления экономики администрации ВМР.

В «Разном» шла речь о реализации в 2018 году концессионного соглашения от 16.12.2016 года, заключенного между муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» и ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в отношении имущества социально значимого объекта «Система центрального водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района ЛО».

Депутаты приняли к сведению выступление начальника управления ЖКХ С.В. Марцуль. Чиновник рассказал о мерах, принимаемых администрацией района в отношении концессионера, который выполнил инвестиционную программу на 0%, а производственную – только на 17%.

В завершение заседания грамотами и благодарностями были награждены сотрудники аппарата совета депутатов и администрации за помощь в работе органа представительной власти.

Глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский поблагодарил депутатов 3-го созыва за взаимопонимание и выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество с депутатским корпусом будет таким же плодотворным.

Соб. инф.