День памяти поэта Николая Гумилева пройдет во Всеволожске

26 августа состоится XXVIII музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти Николая Гумилева». В вечере примут участие поэты, писатели, певцы, авторы-исполнители, ученые, литературоведы, историки, краеведы, сотрудники библиотек и музеев, общественные деятели из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В программе мероприятия:

16.00 – панихида по поэту в церкви св. равноапостольных Константина и Елены;

17.00 – музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти Николая Гумилева во Всеволожске».

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Советская, берег реки Лубьи.

Желающие принять участие в мероприятии могут обратиться к председателю правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирине Гуреевой-Дорошенко по тел. 8 921 993-08-54.

Фото Антона КРУПНОВА из архива