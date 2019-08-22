В Ленобласти открыта горячая линия по школьным товарам

До 2 сентября в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области по Всеволожскому району» проводится горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров.

Задать вопросы специалисту можно по телефону: 8 (813- 70) 222-01. Звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Всеволожск, ул. Дорога жизни, д. 13.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок по России бесплатный).